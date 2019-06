Plan voor 122 arbeidsmigranten in oude Rabo geeft onrust in Ossendrecht

Student die door bliksem werd getroffen in Ossend­recht in stabiele toestand

19:22 ROTTERDAM - De 18-jarige student die woensdagmorgen in Ossendrecht zwaar gewond raakte door de bliksem is nu stabiel. Hij wordt in het Stuivenberg-ziekenhuis in Antwerpen in slaap gehouden en krijgt antibiotica om te voorkomen dat hij een longontsteking oploopt.