Plan voor 112 zorgwoningen aan Raadhuisstraat in Hoogerheide

,,tanteLouise heeft bij de gemeente Woensdrecht gemeld dat er behoefte genoeg is voor 112 verpleegzorgkamers”, zegt directeur Luc de Nijs van de bouwgroep, die hoopt dat de eerste bewoners rond kerst 2020 hun intrek kunnen nemen.

Ouderen uit de regio Woensdrecht met een hoge zorgindicatie hoeven dan niet meer in Bergen op Zoom of Steenbergen te worden geplaatst. ,,Mooi ook dat ze zo dicht bij de kern wonen straks. Als ze buiten komen, zitten ze meteen in een omgeving waar iets te zien of beleven valt”, aldus De Nijs.

Principe-verzoek

Als het college binnenkort positief besluit over het principeverzoek, kan het project worden uitgewerkt en in 2019 de bestemmingsplanprocedure in. Tot er groen licht is, geeft tanteLouise geen commentaar. De Nijs hoopt de bouw in kwartaal twee of drie op te planning te zetten.

Ondertussen kunnen, na asbestinventarisatie, de panden Raadhuisstraat 22, 26, 28, 30 en 32 worden gesloopt. ,,De huur is opgezegd, de gebruikers krijgen de tijd om iets anders te zoeken. Op 1 februari zou alles leeg moeten zijn.” Het gaat om een kapsalon, twee tussenwoningen voor mensen die net hun huis hebben verkocht, in twee panden met arbeidsmigranten.

Slopen

,,Vanaf februari zou het twee maanden slopen zijn, in april of mei kan het grondwerk starten”, schat De Nijs. De bouw begint volgens het voorlopige plan met een ondergrondse parking met 86 plaatsen voor personeel en bezoekers. Een optie is dat bewoners van de 24 appartementen die De Nijs eerder bouwde aan de Raadhuisstraat er een plek huren of kopen. ,,Koel in de zomer, niet krabben in de winter.”

Volledig scherm Impressie van het groene hart van het zorgwoningencomplex dat aan de Raadhuisstraat in Hoogerheide moet gaan verrijzen. © Bouwgroep De Nijs-Soffers Bovenop de parking zijn drie bouwlagen voorzien, met op de begane grond kantoor en receptie, en voor de bewoners een fysioruimte, restaurant, winkel en kapsalon. De 112 kamers van 27 m² worden per acht geclusterd met een gezamenlijke woonkamer van 75 m². In het midden van de twee u-vormige bouwblokken is groen voorzien.

De bouw duurt naar schatting 14 à 15 maanden. ,,Het zou mooi als het eind 2020 klaar is”, aldus De Nijs. ,,De vraag is er, vanuit de hele gemeente Woensdrecht.” Uitgangspunt is dat het complex volledig gasloos wordt. ,,Het koken gaat elektrisch. We bekijken nog wat we met de verwarming doen.”

Meer vraag dan aanbod