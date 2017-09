'Plan verbetering waterkwaliteit Bergse Binnenschelde nog voor eind dit jaar'

Blauwalg

Afgelopen week heeft de provincie een negatief zwemadvies afgegeven voor de plas. Reden is de vondst van bacteriën die voorkomen in de ontlasting van mensen en dieren. Van der Velden: ,,Ik vind het jammer dat ik hierover in de krant heb moeten lezen, want wij zijn niet geïnformeerd." In augustus is voor de zoveelste keer blauwalg aangetroffen in de Binnenschelde. Dit is al sinds de aanleg van de plas een probleem.