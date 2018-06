Plan Bergsche Heide krijgt vorm: vroegere camping wordt modern recreatiepark

Thools bedrijfs­pand moet een halfjaar dicht na vondst softdrugs

10:33 THOLEN - Een loods aan de Schelde-Rijnweg 10 in Tholen moet een half jaar dicht. De politie vond er op 15 mei bij een inval een handelsvoorraad softdrugs. Burgemeester Van de Velde wil het pand voor zes maanden sluiten. Een definitief besluit over die voorgenomen sluiting komt als de termijn om zienswijzen in te dienen, verlopen is.