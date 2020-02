Plan asielopvang bij Kalmthout nog niet helder, reacties afwachtend

In dit prille stadium van de plannen van het Belgische opvangorgaan Fedasil heeft het Dorpsplatform Putte zich nog geen mening gevormd, zegt voorzitter Frank Roeken. ,,We hoorden het woensdag pas. We willen eerst weten wat er precies gaat gebeuren, of niet. Ook is nog onduidelijk of het om echte of economische vluchtelingen zou gaan.”