Pizzaliefhebbers kunnen na brand weer terecht bij New York Pizza in Bergen op Zoom

30 april BREDA/BERGEN OP ZOOM - Klaas Otto uit Bergen op Zoom is vrijdag vrijgesproken. Er is volgens de rechtbank in Breda geen bewijs dat de oprichter van motorclub No Surrender betrokken was bij het mishandelen van clublid Clement H. uit Vlaardingen op 6 mei 2016.