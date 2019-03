Pizzabezorger beroofd met mes in Bergen op Zoom: ‘Vermoedelijk in de val gelokt’

BERGEN OP ZOOM - Een pizzabezorger in Bergen op Zoom is zaterdagavond beroofd. Een onbekende man bedreigde de koerier daarbij met een mes en stal zijn dienstportemonnee. Opvallend: de bewoners van het afleveradres hadden helemaal geen pizza besteld. Het lijkt er daarom op dat de bezorger in de val is gelokt.

De beroving vond in de avonduren plaats bij een appartementencomplex in de Anemoonstraat, in het oosten van Bergen op Zoom. De dader wachtte de bezorgjongen daar beneden op en vertelde dat hij degene was die de bestelling had geplaatst. Het slachtoffer geloofde dat.

,,Tijdens de betaling wordt de sfeer ineens grimmig”, dat meldt de politie. De man haalt een mes tevoorschijn en bedreigt de medewerker van de pizzeria. Met een ruk grist hij de portemonnee uit zijn hand. Hoeveel geld daarin zat is onbekend.

De dader ging er direct als een haas vandoor, aldus de politie. Met de buit.

In de val

Nadat het slachtoffer zich herpakte, ging hij alsnog naar het afleveradres in het flatgebouw. Nog in de veronderstelling dat men daar op de bestelling aan het wachten was. Hij belde aan en er werd opengedaan. ,,Dan blijkt dat de bewoner geen bestelling heeft gedaan. Het lijkt er op dat de pizzabezorger met een vooropgezet plan in de val is gelokt.”

Hij heeft aangifte gedaan bij de politie. De zaak is in onderzoek.