Pinautomaat in De Vossenburcht in Nieuw-Vossemeer

Dat heeft CDA-wethouder Cor van Geel maandagavond bekendgemaakt. Er is overeenstemming bereikt tussen het bestuur van De Vossenburcht, corporatie Stadlander (eigenaar van het pand), de Rabobank Zuidwest-Brabant en de gemeente Steenbergen. Het sluiten van de pinautomaat aan de Achterstraat leidde tot veel ongenoegen in Nieuw-Vossemeer. Een pinautomaat is belangrijk voor de leefbaarheid in de kern, is de algemene opvatting.