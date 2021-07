Pimpelmees geeft kleur aan trafohuisje in Dinteloordse buitengebied

Zijn werk is niet alleen op veel muren en gebouwen in Nederland te zien, maar ook internationaal, zoals in Denemarken en Frankrijk en misschien binnenkort in Rusland. ,,Ze vragen me vaak nadat ze werken van me gezien hebben.’’



De kunstenaar verbleef deze week voor het maken van het ‘Vogelhuis’ bij zijn zus Marieke Heinsbroek, die met Thijs van Ulden en hun twee kinderen aan de Bloemendijk woont. Zij namen ook het initiatief voor het kunstwerk dat met een bijdrage uit het initiatievenfonds van de gemeente gerealiseerd kon worden.



Marieke vertelt dat met buren er al voor gezorgd is dat de entree van de dijk er netjes uitziet. ,,We hebben bijvoorbeeld bloembakken beter neergezet en met bloemen gevuld. Bij het kunstwerk op het kruispunt van fiets- en wandelroutes kan iedereen een moment beseffen hoe mooi het buitengebied werkelijk is.”