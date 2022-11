Pieter en Mariëtte uit Halsteren raakten grond kwijt door ‘fout’ bij het Kadaster en vechten dat nu aan

Pakjesboot aangemeerd: Sinter­klaas zet voet aan wal in Bergen op Zoom

BERGEN OP ZOOM - Net goed en wel aangekomen in Nederland, arriveerden Sinterklaas met zijn pieten zaterdagmiddag in Bergen op Zoom. Nadat de pakjesboot vakkundig de haven in was genavigeerd, kregen de goedheiligman en zijn gevolg een warm welkom.

13 november