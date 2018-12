Piet Juten nokt met Vereniging Binnenstad vanwege Ketrientje

update De Producers van BOV drie keer in de prijzen bij de Amateur Musical Awards

13:27 BERGEN OP ZOOM/ROTTERDAM - Opnieuw valt musicalstichting BOV uit Bergen op Zoom in de prijzen. Niet één, maar drie keer. Het gaat naar huis met de titels beste musical, beste toneelbeeld en beste mannelijke hoofdrol voor Albert-Jan Verhees. De prijzen zijn maandagavond uitgereikt tijdens de Amateur Musical Awards in het Nieuwe Luxor Theater in Rotterdam.