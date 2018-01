Piet Fase hangt bewakingscamera's op om daders hondenpoep op te sporen

Voor Piet Fase is de maat vol. Hij hangt binnenkort infrarood bewakingscamera's op, zodat hij kan achterhalen welke hondenbezitters in zijn straat voor poep op de stoep zorgen. Fase woont in de nieuwbouwwijk van Oud-Vossemeer. "De trottoirs liggen hier bezaaid met poep. Je moet uitkijken of je hebt prijs."

Zijn kinderen, die in het speeltuintje in de wijk spelen, komen regelmatig met poep onder de schoenen thuis. Zelf trapte Piet vorige week nog in een drol. ,,Gewoon recht voor de deur. Raap het op, gooi het weg. Is dat zoveel moeite? Hopelijk heb ik de dader binnenkort op beeld."

Fase gaat niet voor eigen rechter spelen, zoals hij onlangs Twitterde. Wel gaat hij het gesprek met de hondenbezitter aan. ,,Al denk ik dat het weinig zin heeft. Met mensen die dergelijk verdrag vertonen valt vast geen fatsoenlijk gesprek te voeren."

Voor de speeltuin heeft hij een oplossing. ,,Verwijder de afvalbak uit het speeltuintje en verplaats de bak naar een plek langs het trottoir."

Niet alleen in Oud-Vossemeer, ook in andere plaatsen is hondenpoep een probleem. In Kloetinge loopt het de spuigaten uit, liet voorzitter Marinus Vuijk van de vereniging Dorpsbelangen Kloetinge onlangs weten. Daar is het ergernis nummer een.

Boetes

Bij lang niet alle gemeenten staat hondenpoep even hoog op het prioriteiten lijstje. Dat blijkt uit een rondgang langs alle Zeeuwse gemeenten. Ook het aantal boetes blijft beperkt. Baasjes van viervoeters die verzuimden de uitwerpselen op te ruimen kregen in slechts vier gemeenten een boete opgelegd.

In de meeste gemeenten gingen het om enkele boetes. Alleen in Veere werd de maatregel vaker toegepast. Maar liefst 130 hondeneigenaren kregen een prent of een waarschuwing van de buitengewoon opsporingsambtenaar. Dat gebeurde ook in Goes (17x), Reimerswaal (5x), Vlissingen (4x) en Terneuzen (8x).

In Borsele, Hulst, Kapelle, Middelburg en op Noord-Beveland, Schouwen-Duiveland en Tholen zijn wel controles uitgevoerd, maar geen boetes uitgedeeld. "Na een waarschuwing volgt een tweede keer een boete", zegt Kim de Vos van de gemeente Schouwen-Duiveland.

Wie de poep van Bonno niet opruimt, riskeert een boete van 140 euro. Dat bedrag is landelijk vastgesteld. Minderjarige betalen de helft. Wie geen zakje kan laten zien tijdens een controle, riskeert een prent van 95 euro.