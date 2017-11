Piekfijne 'parels' kosten Bergen op Zoom kapitaal

BERGEN OP ZOOM - Om de toeristische parels van Bergen op Zoom zoals de historische binnenstad, Binnenschelde, Fort de Roovere, Ravelijn, Route van de Turf en oude Raadhuis in Halsteren er piekfijn uit te laten zien, is jaarlijks bijna een half miljoen euro extra nodig. Dat heeft wethouder Patrick van der Velden laten uitrekenen.

Dat geld is er op dit moment niet. Extra budget komt er alleen als de gemeenteraad er dat voor over heeft.

Ergernis

Een vieze stad. Het is de ergernis van veel Bergenaren. En al helemaal als het gaat om plekjes die iedereen een warm hart toedraagt. De parels van de stad, de toeristische trekkers. Er is nu geen apart onderhoud voor geregeld. ,,Fort de Roovere ligt in het buitengebied. En gaat mee in het onderhoud buitengebied. De Boulevard is woongebied. En gaat in dat onderhoud mee.'', geeft ambtenaar Cor Verbruggen als voorbeeld.

Volledig scherm De binnenstad met de Gertrudiskerk is een van de parels van Bergen op Zoom. © Jan van de Kasteele

Geen vuiltjes

Vanuit de gemeenteraad is het idee geopperd om die parels extra op te poetsen. Ze er piekfijn bij te laten staan. Geen vuiltjes, geen sprietjes. Vanwege de toeristische ambities van de stad. ,,Het is een optie om dit te doen, maar met het bestaande budget gaat dat niet'', vertelt Van der Velden. Want anders gaat het ten koste van het onderhoud van de rest van de stad. Die zou dan verslonzen. En dat wil hij beslist niet.

Volledig scherm Dit wil niemand, troep op straat en meeuwen die het nog erger maken, zoals op deze foto van Michel Bakker van enige jaren geleden.

Bergen op Zoom bezuinigde al weer ettelijke jaren geleden flink op het onderhoud van die stad. Dat was nodig omdat de stad gebukt gaat onder een schuld van 200 miljoen euro. De stad vervuilde zienderogen en dat leverde veel negatieve reacties op. Bergenaren pikten het niet. De gemeenteraad van Bergen op Zoom stelde het onderhoud daarom iets naar boven bij. Maar het blijft een onderwerp dat leeft, ook in de gemeenteraad. ,,We zijn van goed en voldoende naar voldoende tot matig gegaan, de totale kwaliteit is wel naar beneden gegaan'', vat Verbruggen het samen.

Voldoende tot matig

Maar datzelfde onderhoudsniveau, voldoende tot matig, wil de gemeente de komende jaren vasthouden. Dat staat te lezen in het onderhoudsplan van 2018-2022. Als de gemeenteraad vindt dat de parels meer aandacht verdienen, is die beslissing aan de raadsleden, benadrukt wethouder Van der Velden. ,,Nu is er geen geld voor, maar de gemeenteraad kan volgend jaar beslissen dit wel te doen.''

Het onderhoud aan die stad kost de gemeente jaarlijks ruim 14 miljoen euro. ,,Dat is dagelijks onderhoud zoals het legen van prullenbakken, het vegen, het herstellen van bestrating. Maar ook groot onderhoud aan bruggen en tunnels zit in dit bedrag'', aldus Verstraten.

Onkruid

Ook de onkruidbestrijding zit in dit plaatje. Wethouder Van der Velden is daar nog altijd niet over te spreken. Het onkruid tierde welig van de zomer. Tot ergernis van veel mensen. ,,Het gebeurde ronduit slecht. We hadden goed afgesproken wat Saver moest doen, maar dat is niet uitgevoerd. Saver zegt dat het niet kan voor wat wij betalen.'' Gesprekken hierover zijn nog steeds gaande. Om het volgend jaar beter te laten verlopen.