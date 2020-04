Pianoles via de iPad: ook CKB verzint creatieve oplossingen

BERGEN OP ZOOM - Het gebouw is dicht, de muziek-, dans- en theaterlessen gaan niet door. Tenminste niet op de reguliere manier, maar als creativiteit ergens te vinden is, dan is het bij het Centrum voor de Kunsten in Bergen op Zoom. En dus krijgen cursisten online-les of worden oefeningen verstrekt per app, mail of videoboodschap.