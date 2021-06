Philip Morris jaagt mee op tabakscriminelen: ‘Pakje nepsigaretten herkennen wij in één oogopslag’

Onderscheiden Marjet Bakx staat altijd klaar met goed advies, voor een mooie outfit maar ook bij lastige gezinssitu­a­ties

12:30 THOLEN - Ze was verrast door alle loftuitingen bij de uitreiking van het lintje. Ging dat over haar? De impact van de onderscheiding was groot, zoveel groter dan ze ooit had kunnen denken. Marjet Bakx werd er zowat verlegen van. ,,Ik heb een paar weken lang mijn boodschappen niet in Tholen durven doen.’’