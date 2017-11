Philip Morris herrijst uit zijn as

VIDEOBERGEN OP ZOOM - Drie jaar geleden was de sigarettenfabriek van Philip Morris in Bergen op Zoom nog het toneel van een groot sociaal drama toen de vestiging zijn deuren sloot. Ruim 1.200 werknemers raakten hun werk kwijt. Nu lijkt de fabriek uit zijn as te herrijzen.

Met dank aan de e-sigaret en de nieuwe iQOS. Dat laatste product is een variant op de e-sigaret waar men, in de vorm van HeatSticks, echt tabak rookt zonder dat deze verbrand wordt. “Een stuk gezonder dan de gewone sigaret”, zegt Peter van den Driest van Philip Morris.

Bedrijvigheid

Het RIVM onderzoekt of die stelling van Philip Morris klopt, maar Van den Driest heeft daar goede hoop op. Samen met fabrieksmanager Ad Reijnen laat hij de gemoderniseerde fabriek in Bergen op Zoom zien. “De laatste keer dat ik hier was, niet lang na de sluiting, was het erg stil hier. Dat is nu wel anders. De bedrijvigheid keert weer terug”, zegt hij.

Toekomst

Een groot deel van de fabriek is opnieuw ingericht om hem geschikt te maken voor de toekomst. En dat is waarschijnlijk een toekomst zonder de oude vertrouwde, maar ook erg schadelijke sigaret.

Reijnen: “Philip Morris gaat ervan uit dat dit proces onomkeerbaar is. Op termijn gaat de sigarettenmarkt instorten. De massaproductie, zoals we die hier kende, komt nooit meer terug. Maar daarvoor in de plaats wordt dit een cruciale locatie voor de nieuwe producten. We zijn voorlopers in die transformatie.”

Tabakpapier

Het zijn niet langer sigaretten die van de lopende band komen, maar grote rollen ’tabakpapier’. “Het is samengeperst tabak, gemaakt van een tabakpasta. We verwerken dat in de HeatSticks”, zegt Reijnen.

Van den Driest laat zien hoe het principe werkt. Hij neemt een korte sigaret, een stick, uit een doosje en ontdoet het tabak van de filter. Het tabakspapier is in dunne reepje gespleten. “Kijk… Zo ziet het eruit en zo werkt het: je doet de stick in een opgeladen iQOS. Die warmt de tabak op, zodat deze verdampt. Dat is het grote voordeel. De schadelijke stoffen worden vooral veroorzaakt door verbranding en dat wordt nu voorkomen.”

Bologna

De Bergse fabriek is, na de fabriek van Philip Morris in het Italiaanse Bologna, de enige ter wereld die de tabaksrollen produceert. De iQOS wordt in Maleisië gemaakt. Daarnaast produceert Philip Morris in Bergen op Zoom vloeistoffen voor de e-sigaret en halffabrikaten voor de ouderwetse sigaret.

Bij elkaar werken er nu 335 mensen bij de vestiging, waarvan 135 personen op de nieuwe rollenafdeling. Reijen: “En vergeet de logistieke dienstverleners op ons terrein niet. Dat zijn er ook nog eens 385. De tijdelijke contractanten reken ik niet mee.”

Tabakpasta

Het is even wennen voor wie Philip Morris van vroeger kent. De tabakpasta wordt door grote persers gehaald en krijgt zo de vorm van behang. Medewerkers controleren het resultaat op de kwaliteit. Vervolgens maakt een robot er rollen van. Een moderne fabriek kan niet zonder robots. Maar Reijnen ziet meer dan dat. “Deze locatie wordt een echte hub voor de Europese markt. Vanuit hier waaiert alles uit naar de rest van Europa”, zegt hij.