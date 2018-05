Philip Morris heeft tabak van staatssecretaris

Woensd­recht vraagt inwoners om hulp bij bestrij­ding reuzenbe­ren­klauw en Japanse duizend­knoop

16:58 HOOGERHEIDE - Kort en goed: het is een drama; er is geen kruid tegen gewassen en daarom is het heel goed dat de gemeente Woensdrecht de inwoners via Facebook oproept om te helpen bij de bestrijding van de reuzenberenklauw en de Japanse duizendknoop. Dat zegt boswachter Erik de Jonge van Brabants Landschap die blij is dat het besef groeit dat de twee planten bijzonder schadelijk zijn.