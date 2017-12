Peuterspeelzalen en Kinderopvang in Woensdrecht fuseren tot 'Jongleren'

Aparte inzameling van plastic in Bergen op Zoom is mislukt

12:36 BERGEN OP ZOOM - Het huis-aan-huis inzamelen van plastic in Bergen op Zoom is mislukt. Reden voor het college van B en W per 31 maart 2018 te stoppen met het ophalen van plastic verpakkingsmaterialen en drankenkartons in zakken. Vanaf 1 april kunnen mensen hun plastic weer zelf wegbrengen naar inzamelpunten in hun wijk.