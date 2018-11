Peuter aangereden op zebrapad in Steenbergen, onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis

STEENBERGEN - Een peuter is donderdagavond zwaargewond geraakt door een aanrijding in Steenbergen. Het kind stak over op een zebrapad en werd toen geschept. Het slachtoffertje is met spoed en onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis gebracht.