Petitie tegen komst arbeidsmigranten aan Havendijk: ‘Vrees voor overlast, vandalisme en criminaliteit’

Krekelkoor neemt afscheid van Huijbergse kerk

Nog een keer treedt ’t Krekelkoor op in de Onze Lieve Vrouw Hemelvaartkerk in Huijbergen. Het Huijbergse kinderkoor werd 50 jaar geleden opgericht als parochiaal koor en zong in de beginjaren wekelijks in de Huijbergse kerk om de diensten muzikaal te ondersteunen.

28 juni