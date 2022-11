Peter Bogers nieuwe gemeentesecretaris in Woensdrecht: ‘Warm bad vanaf dag één’

,,We zijn blij Peter Bogers te mogen aanstellen", zegt de Woensdrechtse burgemeester Steven Adriaansen. ,,Sinds april was hij al waarnemend gemeentesecretaris. Hij heeft laten zien dat hij op de juiste manier leiding geeft en medewerkers stimuleert, een goed gezicht naar buiten toe is en complexe kwesties doorziet. Bovendien is hij een prettige persoon die helemaal past bij Woensdrecht.”

Bogers verklaart trots te zijn op zijn aanstelling. ,,Op 16 maart 2020, de eerste dag van de coronacrisis, ben ik begonnen als afdelingshoofd dienstverlening. Toen later de vraag kwam of ik gemeentesecretaris wilde worden, heb ik geen seconde getwijfeld. Vanaf dag één voelt Woensdrecht als een warm bad. Ik vond het wel fijn om eerst een periode waar te nemen, om te zien of het was wat we van elkaar verwachtten.”

Defensie en Bergen op Zoom

Bogers, geboren en woonachtig in Roosendaal, werkte 15 jaar bij Defensie als beroepsofficier, onder meer op vliegbasis Volkel en het ministerie in Den Haag. ,,En daarna op de kop af twintig jaar bij de gemeente Bergen op Zoom in diverse functies", aldus Bogers, die in Woensdrecht Annette Baart opvolgt als gemeentesecretaris en algemeen directeur.

Hij typeert Woensdrechtse ambtenaren als daad- en veerkrachtig. ,,Dat moet ook wel met alle crises van de laatste jaren. De lijnen zijn hier kort, dienstverlening en uitvoering zijn belangrijker dan dikke notities. Zaken hoeven niet over 46 schijven te gaan.”

Dat Woensdrecht maar weinig openstaande vacatures telt, schrijft hij toe aan het werkklimaat. ,,Je moet je medewerkers de ruimte geven, zodat de juiste mensen jouw gemeente kiezen.”