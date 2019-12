Peter Blommerde wil van Ossendrecht een waar magnoliadorp maken: ‘Een spannende hobby’

Dit is de nieuwe vervoers­ser­vi­ce in Bergen op Zoom

10:00 BERGEN OP ZOOM - Inwoners hebben het succes van de nieuwe dienstregeling en het nieuwe lijnennet in Bergen op Zoom zelf in handen. Dat zei wethouder Patrick van der Velden maandag bij de start van de nieuwe flexibele vervoersservice in de gemeente. ,,Het wordt allemaal nog gemakkelijker, maar je moet er wel gebruik van maken.”