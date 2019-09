Er komt dus flink wat planning bij kijken. En waar we in de zomervakantie beschikken over studenten die ons helpen, is het in september een stuk moeilijker om aan personeel te komen, want iedereen gaat weer naar school. Het is dan ook een tijdrovende en lastige klus om de planning rond te krijgen. Gelukkig hebben we nog een paar vrienden van mijn vader die ons graag vrijwillig uit de brand helpen. Zoals Henk die nooit te beroerd is om een ritje met de auto te doen of An, die gastvrouw speelt of helpt met de kinderfeestjes en Kees, die op de trekker springt als het nodig is. Hoe dankbaar we hen dan zijn. En dan zijn er nog tantes, nichtjes, neven en schoonbroers en -zussen, die we regelmatig een appje sturen als we de planning echt niet rondkrijgen. En zij dan gelukkig bijspringen.