Personeel Sabic dreigt plasticfabriek plat te leggen: eis is ruim 14 procent loonsverhoging in nieuwe cao

Zondag 4B ODIO verslaat METO in Ossend­recht, toch gingen de punten óók mee naar Hoogerhei­de

Raar, maar waar: ODIO won thuis de derby van METO met 2-0, maar toch gingen de punten mee naar Hoogerheide. ODIO-speler Marijn Corré, geboren en getogen in Ossendrecht woont namelijk sinds vorig jaar in de plaats van de tegenstander. En Corré is niet de enige voor wie dat geldt.