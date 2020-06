Perkje witte anjers als eerbetoon aan alle veteranen in gemeente Woensdrecht

De veteranen Tonie Pattinama en Frits Meijer uit Ossendrecht, beiden getooid met baret, waren dinsdagmiddag aanwezig toen het Woensdrechtse college de laatste van de 350 anjers plantte op het veldje bij het gemeentehuis in Hoogerheide. ,,Niet met de wortels naar boven, hé!”, grapte wethouder Jeffrey van Agtmaal over de botanische kennis van zijn collega’s.

Serieuze noot

Burgemeester Steven Adriaansen verzorgde de serieuze noot. ,,In aanloop naar de Nederlandse Veteranendag op 27 juni houden wij sinds 2005 ook een Woensdrechtse Veteranendag, de laatste zes jaar op de Vliegbasis. Door corona kan dat dit jaar helaas niet. We moeten dus ook de ‘blauwe hap’ met heerlijke nasi missen.”

Dankbaarheid en waardering

Als alternatief is gekozen voor het perk met witte anjers, hét symbool van de veteraan. ,,Uit dankbaarheid en waardering voor al onze veteranen die voor onze vrijheid hebben gestreden”, aldus Adriaansen. Zij ontvingen al een brief van hem en kolonel Ben Kamstra van de Vliegbasis. Zaterdag wordt uit respect de vlag gehesen bij het gemeentehuis.

Veteranen Ontmoetingscentrum

Meijer sprak namens het Veteranen Ontmoetingscentrum Woensdrecht (VOC) zijn dank uit voor het gebaar en hoopt dat de Veteranendag in 2021 weer doorgaat. ,,We kijken er altijd naar uit.” Ook deed hij een oproep voor de maandelijkse VOC-avond bij De Blauwe Pauw in Ossendrecht, elke laatste donderdag van de maand (19.00-22.00 uur). ,,Dat lag stil door corona, maar 2 juli halen we er eentje in en vanaf 30 juli geldt het normale ritme. Hopelijk komen er naast oudere ook jongere veteranen.” Aanmelden kan via vocwoensdrecht@gmail.com.