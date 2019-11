Pepperspray in beslag genomen bij verkeerscontrole in Bergen op Zoom

column Wat gaat er toch veel mis in Bergen op Zoom

23 november Ach Bergen op Zoom. Wat gaat er toch veel mis in dat mooie stadje. Zelfs het bouwen van een zwembad is te hoog gegrepen, blijkt. Er is destijds zoveel beknibbeld op de kosten dat het ooit wel mis moest gaan. En doordat de gemeente voor een dubbeltje op de eerste rang wilde zitten, is dat nog sneller gegaan dan verwacht. En nu gaat De Schelp kopje onder.