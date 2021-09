Peperbus in de steigers voor groot onderhoud

Stukje historie weer terug op oude ijzergiete­rij in Bergen op Zoom: ‘Iedereen kent dit pand’

18 september BERGEN OP ZOOM - In volle glorie is de reclame op het dak weer te zien. Rogier Nerincx Richter, de laatste ijzergieterij die de stad kende. Voor metaalman Bert de Dooij was het onthullen van de oude bedrijfsnaam gisteren een heuglijk moment. ,,Dit is de kers op de taart.’’