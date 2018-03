Peperbus in Bergen op Zoom wordt echte publiekstrekker

Met uitzondering voor de erediensten gaat de deur aan de Kerkstraat op slot. Inzet is om meer bezoekers te trekken en de ervaring leert nu eenmaal dat de ingang aan de Kerkstraat lastig te vinden is voor het publiek. ,,Mensen staan dus op de Grote Markt letterlijk voor een dichte deur. Dan kun je via een bordje verwijzen naar een ingang om de hoek, maar dat werkt dus niet. Gevolg: je bent bezoekers kwijt die graag een kijkje hadden willen nemen in de Gertrudiskerk'', aldus Tom van Eekelen, adviseur Monumentenzorg van de gemeente.

Vandaar dat in samenspraak met het Cultuurbedrijf, Lievevrouweparochie, Stichting Bezichtiging Monumenten (SBM) en Gertrudis Cultuurstichting is besloten om een nieuwe ontvangstruimte met balie te maken bij de toegang aan de Grote Markt. ,,Het wordt een prachtige entree. Van buitenaf kijk je straks heel diep de kerk in'', zegt een blije wethouder Arjan van der Weegen. Tegelijkertijd is het plan om de openingsuren van de kerk te verruimen: in plaats van 13.00 uur gaat de deur straks om 10.00 uur open.

Los zand

Het nieuwe portaal is onderdeel van veel meer inspanningen om de monumentale Peperbus op te waarderen als 'baken van beleving' naast het Markiezenhof en de Gevangenpoort. ,,Er gebeurt al heel veel in de Gertrudiskerk, maar het hing een beetje als los zand aan elkaar. Vandaar dat we gaan stroomlijnen'', aldus Koert Damveld namens Gertrudis Cultuurstichting, die niet alleen concerten verzorgt in de kerk maar zich ook inzet voor behoud van het (im)materiële erfgoed.

Behalve de entree wordt ook de toren publieksvriendelijker. Bezoekers kunnen straks letterlijk met hun neus op het carillon staan. Ook de beiaardier zelf komt in de spotlights te staan. ,,We willen hem via een cameraverbinding echt in beeld brengen, ook voor mensen dus die niet naar boven kunnen klauteren'', aldus Van Eekelen.

Evenals het Markiezenhof is ook de Gertrudiskerk een plek bij uitstek om Bergse verhalen te vertellen, aldus Cees Meijer van het Cultuurbedrijf. De stadsgidsen van SBM doen dat natuurlijk al, maar het kan meer en beter. ,,Vraag aan Bergenaren welke belangrijke personen er in de Gertrudiskerk begraven liggen. Velen zullen het niet weten'', aldus wethouder Van der Weegen.

Volledig scherm De Peperbus als achtergronddecor bij zomerse activiteiten op de Grote Markt. Maar de Gertrudiskerk zelf moet ook veel meer publiek gaan trekken, is de inzet van gemeente en andere gebruikers van de kerk. © Marcel Otterspeer / Pix4Profs

Plunderingen

Meer tijdelijke tentoonstellingen opzetten is weer een andere manier om meer publiek te trekken. Tijdens de grote zilvertentoonstelling in het Markiezenhof was er in de Gertrudiskerk kerkelijk zilver te zien. ,,Dat samenspel smaakt naar meer'', vindt de directeur van het Cultuurbedrijf. Ook over de geschiedenis van het kerkgebouw zelf (compleet met branden en plunderingen) is veel te vertellen.

De samenwerking tussen gemeente, Cultuurbedrijf, SBM, Lievevrouweparochie en Gertrudis Cultuurstichting werd woensdag bekrachtigd met het tekenen van een gezamenlijke overeenkomst.