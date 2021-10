Peiling: het leven wordt duurder, hoe vang jij dat op?

Ster van Lepel­straat in beeld voor omstreden hoogspan­nings­sta­ti­on: ‘Laten we het onderzoe­ken’

16 oktober BERGEN OP ZOOM - Waar moet het 12 hectare grote hoogspanningsstation van TenneT komen. Geen van de vijf zoeklocaties die netbeheerder heeft aangewezen, heeft draagvlak in de politiek. Nu ziet de raad wel wat in de Ster van Lepelstraat, het toekomstig bedrijventerrein aan de A4. ,,Laten we dat onderzoeken”, zei Arjan van der Weegen (GBWP).