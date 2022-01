Paul Stanley van Kiss wordt vandaag 70, fan Patricia wil hem dolgraag ontmoeten: ‘Laatste kans’

De in Breda geboren en in Bergen op Zoom opgegroeide Patricia van Loon-Simonis (54) is al 43 jaar fan van de band Kiss. ,,In het begin had ik niet eens door dat het een hardrockband was. Ik was 11 jaar en hoorde I Was Made For Loving You, hun hit uit het discotijdperk. Tot die tijd was ik ABBA-fan, maar dat Kiss-nummer vond ik ook geweldig.”