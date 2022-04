Paul Kelling neemt commando vlaggenparade over van Cees van Loon: ‘Dit is iets unieks in Nederland’

Majoor buitendienst Cees van Loon voerde jarenlang het commando, maar vanwege zijn leeftijd (76) en gezondheid vindt hij het wel mooi geweest. Kelling neemt het van hem over. Die wisseling van de wacht was al even bekend, zegt Kelling. ,,Eigenlijk zou ik het twee jaar geleden al overnemen, maar door corona werd er geen vlaggenparade gehouden. Dus is dit jaar mijn eerste keer.” Nu heeft hij volop ervaring met ceremoniële taken. Als actief dienend militair en majoor bij de Koninklijke Luchtmacht in Woensdrecht komt dat vaker voor. ,,Ceremonieel vind ik heel belangrijk, het geeft extra cachet aan het vak van een militair.”

Gezonde spanning

Hij neemt ook al langer deel aan de vlaggenparade. ,,Toen ik in 2005 in Bergen op Zoom kwam wonen, gebeurde dat nog met een kleine groep. Dat is uitgegroeid tot wat het nu is.” Nerveus is hij niet voor zijn eerste vlaggenparade. ,,Gezonde spanning. Hiermee tonen we eerbied voor het koninklijk huis en de Nederlandse vlag, en bovendien staan er veel mensen te kijken. Dan moet het goed en strak verlopen.”

Cees van Loon heeft de vlaggenparade altijd met veel plezier gedaan, vertelt hij. ,,Het is een eerbetoon aan andere veteranen en aan de Canadezen. Ik vond het altijd heel bijzonder om te doen.” Zelf is hij in Zuid Libanon geweest. ,,Mijn gezin kon in Israël wonen, dat maakte het wat makkelijker.” Het militaire leven zit in zijn genen, zegt hij. ,,Mijn zoon is bij de marechaussee, mijn vader was ook militair.” Hij laat het met een gerust hart aan Kelling over. ,,Het ceremonieel van de vlaggenparade is zeker in goede handen bij Paul. Het is toch altijd heel indrukwekkend en uniek in Nederland.”