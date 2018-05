Paul haalt oud ijzer op voor KiKa: 'Dat manneke krijg ik er niet mee terug, maar zo blijven anderen kinderen misschien langer leven'

Adopteer voor een tientje een kerkruit

11:28 THOLEN - Voor een tientje symbolisch eigenaar van een kerkruit. Dat is mogelijk nu de Rooms-Katholieke kerk in Tholen in de steigers staat. Op die manier wil de stichting Vrienden van de Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaartkerk een deel van de restauratie bekostigen.