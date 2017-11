Patserbak in beslag genomen in Bergen op Zoom

Woensdrecht verrast door keurmerk 'borst­voe­dings­vrien­de­lijk'

12:30 HOOGERHEIDE - Zie het als een mooie verrassing: zonder dat ze het wisten op het gemeentehuis in Hoogerheide, is de gemeente Woensdrecht door het Voedingscentrum in Den Haag uitgeroepen tot 'Borstvoedingsvriendelijke gemeente'. Met liefst vier locaties in Hoogerheide is Woensdrecht zelfs de enige gemeente in de regio Bergen op Zoom en Roosendaal met dit landelijke keurmerk.