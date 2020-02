Patrick bereidt zich voor op de Koninginnenrit van Vastenavend

GeneuzelDe spanning in de bouwkoten stijgt. De Koninginnenrit van Vastenavend komt er aan: de grote optocht. Dit jaar met bijzondere deelnemers. De Vlaojestààmpers uit Welberg rijden voor het eerst mee en ook de Bokkerijders uit Huijbergen staan er met hun neus bovenop. Voorzitter Patrick Huijgens heeft er al zin in.

Hoe gaat het met de laatste loodjes, Patrick?

,,Gaat heel goed. We leggen nu de laatste hand aan de wagen. Die staat al twee weken helemaal opgebouwd, dus in weer en wind kunnen wij doorgaan. Zaterdag gaat hij voor het eerst de straat op en we wilden zeker weten dat alle bewegingen werken en dat hij stevig staat. Het gaat heel gunstig tot nu toe.”

Jullie mogen meedoen aan de optocht der optochten, die van het Krabbegat. Dat is niet de eerste keer, hè?

,,Dit wordt onze vierde keer. De eerste keer was in 1994, toen mochten we meedoen in de C-categorie en hebben we de eerste prijs gehaald. We bestonden dat jaar 2x11 jaar en we hebben heel lang gelobbyd om mee te doen. In 2016 bestonden we 4x11 jaar en is het ons weer gelukt om mee te doen en het jaar daarna ook. We hebben warme contacten met Bergen op Zoom.”

Jullie vallen met de neus in de boter. Een bijzondere eer?

,,Het is in ieder geval de drukst bezochte optocht van de regio. Je bouwt toch om het aan zoveel mogelijk mensen te laten zien. Wat mij betreft is het een goede ontwikkeling dat nu ook de Vlaojestààmpers meedoen. Ik denk dat we een mooie aanvulling zijn in Bergen op Zoom. En wie weet wat er uit bloeit, als je maar genoeg extra wagens uit de omgeving hebt.”

Wat gaan we volgende week zien in Krabbegat?

,,Onze wagen staat in het teken van Amerikaanse sporten. Een beetje in het verlengde van de Vlaojestààmpers, al richten zij zich meer op football. Bij ons komen alle sporten voorbij: football, basketbal, showworstelen, ijshockey, bowling. We hebben een heel grote honkballer van acht meter hoog, die over het publiek heen en weer zwaait. Alles beweegt. Het is een fantastisch gezicht als hij op je afgereden komt. Een zee van poppen en gezichten.”

Waar kunnen we jullie nog meer zien?