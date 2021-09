Passie voor harnas en zwaard, wapensmid exposeert in Markiezenhof: ‘Boven verwachting, zo mooi’

BERGEN OP ZOOM - Wie historische harnassen en traditionele zwaarden kan vervaardigen, laat zich niet zomaar uit het veld slaan door een virus. Na twee keer uitstel door de coronapandemie is met ingang van vandaag in het Markiezenhof een expositie te zien van de Georgische wapensmid Gotscha Lagidse.

,,Boven verwachting, zo mooi is het geworden", spreekt Lagidse zijn tevredenheid uit over de tentoonstelling ‘Het geheim van de smid’ die bij het Markiezenhof is ingericht met zijn ambachtswerken. Daarmee is de in Roosendaal woonachtig metaalkunstenaar en -restaurateur al meermaals internationaal in de prijzen gevallen. ,,Ik heb ook internationaal geëxposeerd, maar dit is mijn eerste grote overzichtstentoonstelling.”

Van de drie harnassen die tot en met 6 maart de Schatkamers van het Bergse stadspaleis sieren, is het ruiterharnas van prins Maurits een van de pronkstukken. ,,Het origineel staat in een museum in Wenen, ik heb er een reconstructie van gemaakt voor het Legermuseum in Delft. Die collectie is intussen overgegaan naar het Nationaal Militair Museum in Soesterberg", vertelt Lagidse.

Volledig scherm Ambachtsman en wapensmid Gotscha Lagidse uit Georgië exposeert van 14 september in het Markiezenhof te Bergen op Zoom. De tentoonstelling heeft 'Het geheim van de smid' (The Iron Secret Keeper). © Otto Kalkhoven/Het Markiezenhof

177 metalen onderdelen, 1900 uur werk

Aan het harnas uit de Tachtigjarige Oorlog, waarin 177 metalen onderdelen en 1900 uur werk zitten, hangt ook een Bergs linkje. Het was immers het naderende leger van prins Maurits dat in 1622, volgend jaar precies vier eeuwen geleden, de Spaansgezinde troepen deed vluchten die onder leiding van de Italiaan Ambrogio Spinola met het Beleg van Bergen op Zoom de stad probeerden te veroveren.

,,Verder is er een kinderharnas van prins Maurits te zien en een piekeniersharnas dat ik ook in opdracht van het Koninklijk Nederlands Leger- en Wapenmuseum heb gemaakt", aldus Lagidse. Ook diverse zwaarden en andere blanke wapens van zijn hand vallen in het Markiezenhof te bewonderen, evenals een Vlaams-Hollandse kruisboog.

Zwaard en helm voor Zeeridder

Zijn bijdragen aan het nationaal erfgoed leverden hem in 2005 het Nederlandschap op. Maar ook voor Bergen op Zoom zette Lagidse zich al vaker in. Voor de vaste tentoonstelling die sinds 2021 in het Markiezenhof te zien is, vervaardigde hij het zwaard en de helm van de Zeeridder.

De expositie ‘Het geheim van de smid’ (The Iron Secret Keeper) is vrijdag in besloten kring geopend, in het bijzijn van delegaties van de Nederlandse en Belgische ambassade van Georgië. De tentoonstelling gaat dinsdag 14 september open voor het publiek en is tot en met 6 maart te zien in Bergen op Zoom.

Tickets: www.markiezenhof.nl. Informatie: www.gotscha.nl.