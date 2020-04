Pas eind mei weer de zaal in: ook raad Woensdrecht kampt met corona-stop

Wekelijks vergaderen B en W online met de zes fractievoorzitters en videobellen ze met raadsleden. Het is nog niet nodig gebleken om samen te komen voor noodzakelijke spoedbesluiten.

Digitaal vergaderen deels mogelijk

,,Van de geldende noodwet mogen we over diverse onderwerpen digitaal discussiëren en besluiten, maar niet over de begroting”, zegt burgemeester Steven Adriaansen. ,,Daarom is er voor 28 mei een vergadering in de raadzaal gepland, met 11 juni als uitwijkoptie.”

Beperkte bezetting

Daarbij moeten de hygiënemaatregelen en gepaste afstand in acht worden genomen. ,,Dat zou kunnen met beperkte bezetting, bijvoorbeeld één raadslid per kleine fractie en twee raadsleden van de grotere fracties. Want er is wel een quorum nodig. We zijn er nog niet helemaal aan uit hoe we het gaan inkleden.”

Mantelzorgcomplimenten en rijbewijskorting

In de laatste opinieraad liepen de meningen over de begrotingsvoorstellen van het college uiteen. Er bleek verzet tegen de halvering van het budget van 25.000 euro voor mantelzorgcomplimenten. En tegen de korting die 70-plussers krijgen op de kosten voor verlenging van hun rijbewijs. ,,Dus is er een aangepaste versie gemaakt van de begroting, zonder deze twee punten. Die leken het toch niet te halen en het gaat om relatief kleine bedragen.”

Zorgen om kosten corona-crisis

Naast de stijgende kosten voor WMO en jeugdzorg, is Woensdrecht ook erg bezorgd over de financiële gevolgen van de corona-crisis. ,,Die zal grote invloed hebben op onze uitgaven en inkomsten, zoals de toeristenbelasting. We brengen dat zo goed mogelijk in kaart.”

Basisschool en jaarrekening