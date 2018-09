Partner Ossendrechtse Ola naar Pieter Baan Centrum

De man wil helemaal niets vertellen over de zaak. Bekend heeft hij ook nog niet, vertelde zijn advocate Marianne Timmermans donderdag bij de tussentijdse zitting in de rechtbank in Breda. ,,Ik ben heel benieuwd wat de psychologen en psychiaters straks over hem gaan zeggen.'' In de dagen na de moord op zijn vrouw zou de man in een 'emotionele shocktoestand' hebben verkeerd.