Parkkeetje moet monument worden, vindt Bond Heemschut: ‘Het is ook altijd zo behandeld’

8 redenen om uit te gaan: kunst ruiken en schoenen in het museum

EXPOSITIE De naam is ontleend aan een song van David Bowie: Let’s Dance. ‘Put on your red shoes and dance the blues.’ Welke rol hebben schoenen in muziek? Dat was de centrale vraag toen de relatie tussen schoeisel, muziek en identiteit werd onderzocht. Verwacht een modieuze ontdekkingsreis in drie delen én de extravagante smaak van de nodige popidolen. Put on your red shoes: tot 5 februari in Het Schoenenkwartier, Waalwijk.

29 december