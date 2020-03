Parkeren op Grote Markt in Bergen op Zoom mag tijdelijk

BERGEN OP ZOOM - Even parkeren op de Grote Markt in Bergen op Zoom om bij een van de restaurants ter plekke eten af te halen: sinds dit weekend mag het in de Markiezenstad. Op het plein geldt normaal gesproken een parkeerverbod omdat het om een voetgangersgebied gaat.

Maar op verzoek van lokale ondernemers is dat verbod nu wat versoepeld door het college van burgemeester en wethouders. De restaurants zijn door de maatregelen rondom het coronavirus dicht. Gevolg: verlies aan inkomsten. Maar de ondernemers, ook in Bergen op Zoom, blijven niet bij de pakken neerzitten. Restaurants die normaal geen eten bezorgen, doen dat nu wel, of staan het toe dat mensen eten komen ophalen. Op deze manier hopen ze de drie weken verplichte sluiting door te komen.

‘Centen lossen en eten laden’

En voor dat laatste zijn de restaurants in het centrum niet heel erg geschikt. Het is niet mogelijk om er vlakbij te parkeren. Laden en lossen is alleen toegestaan tijdens een beperkt aantal uur overdag. En dat werkte nu toch niet lekker, merkten de restauranteigenaren.

,,We hebben de gemeente daarom gevraagd of ze het beleid wat kunnen versoepelen”, zegt Jimmy Devilee van De Bourgondiër. ,,We zien het namelijk ook niet echt als parkeren, maar als laden en lossen. Mensen komen hun centen lossen en laden de auto met eten”, lacht hij.

Alleen via Hoogstraat

Hij is dan ook erg blij dat de gemeente meewerkt. ,,Daar waren we al wel van uitgegaan. Mensen parkeren heel kort en gaan snel weer door. En dan is het toch fijn als je dat zonder bekeuring kunt doen.” Zelf heeft Devilee na de verplichte sluiting van zijn zaak een afhaalmenu samengesteld. ,,Als mensen van tevoren hun bestelling plaatsen, dan zijn ze binnen vijf minuten weer weg bij ons.”

Auto’s mogen sinds dit weekend alleen via de Hoogstraat de Grote Markt op rijden en daar staan. Als ze maar niet hinderlijk of gevaarlijk geparkeerd staan. Verder het centrum in rijden, gaat niet: de paaltjes blijven daar overeind staan.