Parkeren Bergen op Zoom duurder

Weinig gevolgen van stroomsto­ring in Steenber­gen

13:04 Een brand in een transformatorhuisje in Steenbergen heeft er donderdag voor gezorgd dat maar liefst 7.200 huishoudens een kleine twee uur zonder stroom hebben gezeten. De brand was ontstaan door kortsluiting in het huisje aan de Nicolaas Peckstraat in Steenbergen. De directe gevolgen vielen voor de bewoners van Steenbergen mee.