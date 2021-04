Parkeerterrein bij Nettorama in Bergen op Zoom trekt veel jeugd: ‘verandert zo in een ghetto’

Asperge dri­ve-through in Hoogerhei­de: ‘Met de nog altijd gesloten restau­rants verwennen mensen zich graag thuis’

30 maart HOOGERHEIDE - Andries van Riesen was zaterdagochtend zowat de eerste klant in de drive-through van de familie Ooms, op de carpoolplaats bij Korteven. Van Riesen wilde geen enkele risico nemen bij het scoren van het witte goud, de asperges uit de streek. ,,Ik was bang dat ze zouden zijn uitverkocht.’’