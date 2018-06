Parkeergarage Achter de Grote Markt in Bergen op Zoom deels afgesloten vanwege lekkages

9 juni: Lezing over architec­tuur in Tholen

11:17 We lopen iedere dag langs architectuur en zijn ons daar meestal niet van bewust. In het Oude Stadhuis in Tholen wordt daarom een lezing gehouden en een tentoonstelling gegeven over de manier van werken van architecten en al de aspecten die bij een ontwerp te pas komen. De lezing wordt gegeven door de Middelburgse architect Johan de Koning.