Parkeerboete bij ziekenhuis Bergen op Zoom heet straks vergunning

BERGEN OP ZOOM - Wie volgend jaar parkeert in een van de straten bij Bravis ziekenhuis in Bergen op Zoom waar alleen vergunninghouders mogen staan, krijgt geen boete meer, maar een verzoek om achteraf een kortparkeervergunning te kopen.

Met dat idee speelt Parkeerbeheer Bergen op Zoom. Uniek, zegt Remko van der Borght, hoofd Parkeerbeheer Bergen op Zoom. ,,Zelf bedacht. En getoetst bij juristen.'' Want het geld van de boetes vloeit nu naar de staatskas, de opbrengst van de vergunning komt straks bij de gemeente terecht. ,,En daarmee kunnen we de handhaving in dat gebied op peil houden. Want nu kost het de gemeente geld'', aldus Van der Borght.

Gemeenteraad

De gemeenteraad moet zich deze maand uitspreken over het idee van de kortparkeervergunning. ,,Pas daarna gaan we aan de slag met de nadere uitwerking hoe we het precies gaan doen.''

De situatie rond Bravis ziekenhuis is bijzonder. Het is de enige plek in de gemeente waar in de omliggende straten alleen bewoners met een vergunning mogen parkeren. Dat is gedaan om een einde te maken aan de parkeeroverlast van ziekenhuisbezoekers.

Parkeerplek

Gewoon betaald parkeren zoals elders in de stad waarbij iedereen in de straten kan parkeren, betaald of met vergunning, zien de bewoners niet zitten. Omdat ze dan geen plek in hun eigen straat hebben.

Volledig scherm Geen misverstand mogelijk over wanneer er wel en waneeer er niet geparkeerd mag worden door ziekenhuisbezoekers. © Jan van de Kasteele De huidige situatie werkt over het algemeen goed, zeker sinds er overal duidelijke borden zijn gezet. Die precies aangeven dat er van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 19.00 uur alleen met vergunning geparkeerd mag worden.

Toch gaat het volgens Van der Borght zo'n 1000 keer per jaar mis. Wordt er toch in een straat geparkeerd door iemand zonder vergunning. En volgt er een boete van in totaal 99 euro van het Centraal Justitioneel Incasso Bureau (uit Leeuwarden). Maar de gemeente ziet daar geen euro van terug. Het gaat naar het Rijk. Terwijl diezelfde gemeente wel de parkeerwachten moet betalen.

45 euro

Quote Dit is misleidend, zo ontstaat er een probleem Piet van Kempen, bewoner Vesaliuslaan En daarom is nu de constructie met de kortparkeervergunning bedacht. De foutparkeerder krijgt onder zijn voorruit het verzoek voor 45 euro een vergunning te kopen. In feite gewoon een verkapte boete. Wie dat niet doet, moet alsnog de volle mep aan het Rijk betalen.