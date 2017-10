Park in Bergen op Zoom kan uitgroeien tot proeftuin voor biobased economy

BERGEN OP ZOOM - Het Anton van Duinkerkenpark als zichtbare proeftuin, zeg maar het publieke uithangbord, van de Bergse ambities rond biobased economy . Dat idee spreekt wethouder Patrick van der Velden (openbare ruimte) zeer aan. Aanleiding is een plan van studenten van HAS Hogeschool in Den Bosch om een educatieve route over biobased economy aan te leggen in het stadspark.

Van der Velden wil inhoudelijk weinig kwijt over het HAS-plan. ,,Maar het was een hartstikke goede presentatie. Ik sta er positief in, maar of het haalbaar is, moet nog blijken.'' De studenten van de hogeschool hebben de plannen gemaakt in het kader van een afstudeerproject. De educatieve route zou het publiek bijvoorbeeld biobased materialen kunnen tonen. Afgelopen september maakte HAS bekend dat er een vestiging van de hbo-school in Bergen op Zoom komt.

Een proeftuin in het Anton van Duinkerkenpark zou het onderwerp van biobased economy tot leven brengen voor een breed publiek. Bergen op Zoom timmert samen met provincie, Rewin en bedrijfsleven al jaren aan de weg om bovenregionale hotspot te worden van biobased economy. Op het terrein van chemiebedrijf Sabic werd in 2012 de Green Chemistry Campus geopend waar onderzoek wordt gedaan naar gebruik van gewassen en reststromen uit landbouw en voedingsmiddelenindustrie voor de productie van materialen zoals plastics. De elf witte biobased bankjes die sinds september in het Anton van Duinkerkenpark staan, zijn daar een tastbaar voorbeeld van.

Vaag en onbegrijpelijk

Maar voor de gemiddelde burger is biobased economy nog steeds een vaag en onbegrijpelijk begrip. ,,Ik woon zelf in de buurt van de Green Chemistry Campus, maar ik heb totaal geen idee wat daar gebeurt'', legde VVD-raadslid Rian Govers onlangs tijdens een informatiebijeenkomst in het stadhuis de vinger op de zere plek. Anders gezegd: als de overheid wil dat het vergroenen van de economie maatschappelijk wordt omarmd, moet het wel uitgelegd en uitgedragen worden. Alles rond biobased moet gaan 'leven' voor inwoners. Een educatieve route kan daarbij helpen.