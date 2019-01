Parcoursbouwers de wei in voor NK veldrijden in Huijbergen

Druk programma NK veldrijden in Huijbergen



HUIJBERGEN - Het NK veldrijden in Huijbergen vergt niet alleen het uitstippelen van een mooi parcours, maar ook van een omleidingsroute voor doorgaand verkeer. De Weg naar Wouw gaat tijdelijk dicht.

Behalve duizenden toeschouwers (de toegang is gratis), komen er zaterdag circa 355 en zondag zo'n 200 coureurs met aanhang naar het dorp. Om het NK zelf, maar ook het opbouwen en afbreken van het parcours in goede banen te leiden, is de Weg naar Wouw bij Huijbergen van vrijdag 9.00 uur tot maandag 17.00 uur afgesloten.

Doorgaand verkeer vanuit Bergen op Zoom en Wouwse Plantage dat naar Hoogerheide moet, wordt omgeleid via de Bredestraat, Schoeliebergseweg en Hollandseweg. Verkeer vanuit Hoogerheide wordt via de Hollandseweg, Moerkantsebaan en Bredestraat gestuurd.

Programma NK

Vrijdag

13.00-15.00 uur: officiële training

Zaterdag

11.00 uur: nieuwelingen-meisjes

12.00 uur: nieuwelingen

13.00 uur: Masters 50+

14.00 uur: Masters 40+

15.00 uur: amateurs/sportklasse

Zondag

11.00 uur: beloften-vrouwen & junior-dames

12.15 uur: junioren

13.30 uur: elite-vrouwen

15.00 uur: elite-heren & beloften

Informatie

(o.a. over bereikbaarheid en parkeren): www.nkveldrijden2019.nl.