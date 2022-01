Paradise by the dashboard light van Meat Loaf: ‘Altijd wel een stel dat de hele clip naspeelt’

Plots tóch een vergunning nodig: nog geen nieuw terras voor De Kaai

BERGEN OP ZOOM - Niek Bruijs en Nancy van der Sande wilden het terras van hun café De Kaai in de Dubbelstraat egaliseren. Prima, vond de gemeente in juli. En in december nog steeds. Tot er twee weken geleden een telefoontje kwam. Bruijs en Van der Sande moesten vooral nog niet met de werkzaamheden beginnen, want het moest opnieuw bekeken worden.

