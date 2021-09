Panoramakelder geopend: Van Coehoorn ziet nu pas zijn eigen meesterwerk

BERGEN OP ZOOM - Met een ferm kanonschot en hoog bezoek is panoramakelder De Verborgen Vesting, met relicten van het meesterwerk van Menno van Coehoorn, woensdag officieel geopend.

Delen per e-mail

Met luide stem spreekt een reïncarnatie van vestingbouwer Van Coehoorn (1641-1704) de gasten toe bij het erfgoedpronkstuk onder de Hof van Asselbergs. ,,De Bergse vesting is een van mijn meesterwerken", declameert hij. ,,Maar ik heb het nog nooit aanschouwd want het is pas 41 jaar na mijn dood voltooid.”

Ook de moderne mens moest geduld koesteren, door corona konden deze ontdekte restanten van de eind 19e eeuw grotendeels afgebroken vesting nog niet eerder officieel worden gepresenteerd.

In de kelder

Maar nadat wethouder Patrick van der Velden en de Brabantse gedeputeerde Stijn Smeulders, die de projectkosten van 380.000 euro deelden, de opening hebben verricht, daalt een delegatie af tot in de kelder.

Die kwam er niet zonder slag of stoot, vertelt projectleider Tom van Eekelen. Toen corporatie Stadlander tachtig huurwoningen wilde bouwen nabij het station, bleek zelfs stadsarcheoloog Marco Vermunt verbaasd over de aangetroffen vestingrelicten.

(tekst gaat verder onder de foto)

Volledig scherm Een kelder met grote schermen waarop de historie te zien is met bewegende beelden: 'Dankzij subsidies kan het grote publiek dit nu beleven'. © Pix4Profs/Marina Popova

,,Met zand erover zouden die ook behouden zijn gebleven, maar dat was zonde geweest. Stadlander en de Nederlandse Bouw Unie werden steeds enthousiaster over ons idee voor een kelder met grote schermen waarop de historie te zien is met bewegende beelden. Dankzij subsidies kan het grote publiek dit nu beleven.”

Quote Het woord ‘verborgen’ is een anagram van ‘breng over Patrick Timmermans, Erfgoed Brabant

Terwijl de eerste groep zich vergaapt aan de animaties over afgeslagen Spaanse aanvallen, maar ook de inname van de vesting door de Fransen in 1747 met heuse oorlogsgeluiden, laat Borgerij Berghen opden Zoom op 't Ravelijn een levensecht kanon knallen. De Verborgen Vesting is nu officieel open en klaar om ontdekt te worden.

,,Het woord ‘verborgen’ is een anagram van ‘breng over’”, stelt Patrick Timmermans, directeur van Erfgoed Brabant. ,,Het Bergse erfgoed zit in de stenen, maar vooral ook in de sterren: de vrijwilligers van In den Scherminckel en de Stadgidsen die het historische verhaal overbrengen. Zij zijn het echte goud van Bergen op Zoom.”

(tekst gaat verder onder de foto)

Volledig scherm © Pix4Profs/Marina Popova

Burgemeester Frank Petter prijst hen als ‘het cement van de samenleving'. Zij regelden immers ook deze opening waar de gemeente geen budget voor had.

Quote Het gaat nu echt draaien Mike Mulder, stadsgids

Wie De Verborgen Vesting wil bewonderen kan voor 8 euro terecht op woensdag, vrijdag en in het weekend. Zo verdient de investering zichzelf terug. Panorama Coehoorn was in 2020 al klaar, maar door corona slechts mondjesmaat open. ,,Het gaat nu echt draaien", merkt stadsgids Mike Mulder. ,,Door de mond-op-mondreclame groeit de toeloop. Ouderen vinden de archeologie boeiend, jongeren vinden de sensatie van de filmbeelden spannend.”

Volledig scherm Bezoek aan het vestingkelder. © Pix4Profs/Marina Popova