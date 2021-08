Pand Luijkx Tegels krijgt nieuwe bestemming: ‘Er moet hoognodig iets aan gebeuren en dat gaan we nu doen’

Het was een drukke avond, vertelt hij. ,,Mensen zijn benieuwd wat er gaat gebeuren en willen zeker weten dat het niks geks wordt, zoals bijvoorbeeld een torenflat. Het leuke van de avond is dat het echt een dwarsdoorsnee van de buurt was: jonge mensen, oudere mensen, heel multicultureel. Dat willen we ook in onze appartementen: een mix van senioren en jonge stellen. Iedereen was blij dat er eindelijk iets met het pand gaat gebeuren.”



De Kort is ook in gesprek met de gemeente. ,,Ook hier hebben we onze ideeën voorgelegd en de reactie was tot nu toe positief.”



De Kort wil twee stadswoningen in de Kettingstraat opknappen en het pand van Luijkx. ,,De stadswoningen blijven stadswoningen. Die gaan we opknappen of herbouwen, want ze zijn in een heel slechte staat. In het pand van Luijkx willen we zes appartementen maken. Dit gebouw kan waarschijnlijk wel behouden blijven, want de structuur is wel oké. Maar dat zijn we allemaal nog aan het onderzoeken.”