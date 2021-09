Paadje van Kaatje Ossendrecht nu verhard met schelpen en officieel naambord

INTERVIEW Jan van Wijk zag Maria overal in de stad: ‘De liefde gaat ver, inderdaad’

7 september BERGEN OP ZOOM - Jan van Wijk maakte een rondgang langs het Mariale erfgoed in de stad en schreef er een fraai geïllustreerd boek over. Komende zondag wordt zijn Onze-Lieve-Vrouw in Bergen op Zoom tijdens de Lievevrouwefair in het parochiecentrum gepresenteerd.