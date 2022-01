Overvallers Bergse Plaat nog in hechtenis: ‘Onderzoek loopt nog, 24 februari pro-formazitting’

BERGEN OP ZOOM - Ruim anderhalve maand na hun mislukte overval op een woning aan de Colijnspolder in Bergen op Zoom zitten de drie jonge verdachten nog altijd in hechtenis.

De twee mannen uit Zwolle (18 en 24 jaar) en een uit Lelystad (19) probeerden woensdagochtend 17 november hun slag te slaan in een wijkje van de Bergse Plaat. De bewoner wist de indringers te verjagen, maar moest wel met hoofdletsel naar het ziekenhuis worden gebracht.

De drie verdachten werden snel opgepakt door de politie, met hulp van de ME en een freesmachinist die in de buurt waren. De rechter-commissaris besloot begin december dat het trio het verdere onderzoek niet in vrijheid mocht afwachten. Ze bleven dus in hechtenis, alleen niet meer in een politiecel, maar in een huis van bewaring.

Onderzoek loopt nog

,,Alle drie de verdachten zitten nog steeds binnen", meldt woordvoerder Gabriella Dzierzak van het Openbaar Ministerie, parket Zeeland-West Brabant. ,,Het onderzoek is nog gaande. Over de inhoud daarvan kunnen we op dit moment geen uitspraken doen.” Minstens één verdachte droeg een wapen bij zich, maar daarvan is nog niet bekendgemaakt of het nep of echt was.

Dzierzak geeft aan dat er op 24 februari een pro-formazitting gepland staat. Tegen die tijd moet het OM de strafzaak in principe op zitting brengen. Echter, als het onderzoek nog niet is afgerond en het OM wil niet dat de verdachten worden vrijgelaten, dan kan in zo'n zitting het voorarrest worden verlengd. De zaak wordt dan nog niet inhoudelijk behandeld.